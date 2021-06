Bono Vox a Benevento! “Ospite” di Barbieri poi in giro in centro: la fake è servita (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’estate è iniziata, se pur con tante regole, gli eventi stanno travolgendo queste serate a Benevento. Protagonista indiscusso della settimana appena trascorsa è stato il Bct, il festival dedicato al cinema e alla televisione. In questi giorni vedere lo chef Barbieri a pranzo in un ristorante della città, o anche Ezio Greggio nella chiesa di Santa Sofia e al Teatro Romano, c’era da aspettarselo. Così come era normale vedere alla stazione centrale Lillo, Elettra Lamborghini, Toni Servillo e molti altri. C’è qualcuno però che non ti aspetti proprio in città, fai fatica perfino a riconoscerlo, non era un’Ospite del Bct, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’estate è iniziata, se pur con tante regole, gli eventi stanno travolgendo queste serate a Benevento. Protagonista indiscusso della settimana appena trascorsa è stato il Bct, il festival dedicato al cinema e alla televisione. In questi giorni vedere lo chefa pranzo in un ristorante della città, o anche Ezio Greggio nella chiesa di Santa Sofia e al Teatro Romano, c’era da aspettarselo. Così come era normale vedere alla stazione centrale Lillo, Elettra Lamborghini, Toni Servillo e molti altri. C’è qualcuno però che non ti aspetti proprio in città, fai fatica perfino a riconoscerlo, non era un’del Bct, ...

