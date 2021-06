Verstappen vince in casa dominando Hamilton | Ferrari in ripresa

(Di domenica 27 giugno 2021) AGI - Maxsempre più lanciato in vetta al mondiale di Formula 1: il pilota olandese ha vinto il suo quarto Gran Premio consecutivo in Stiria, sul circuito didella sua Red Bull, e ha ancora una volta relegato al secondo posto il campione del mondo, Lewis, e al terzo l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Inlecon il sesto posto di Carlos Sainz e il settimo di Charles Leclerc, autore di una grande rimonta dopo un contatto con Pierre Gasly al primo giro e un problema all'ala anteriore che lo aveva costretto a rientrare in anticipo ai box. Red Bull mette le ali La ...

Advertising

SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN VINCE IL GP DI FRANCIA? ?? Super rimonta dell’olandese su Lewis Hamilton I risultati ?… - mattiperlecors1 : F.1 GP STIRIA VINCE ANCORA VERSTAPPEN, POI HAMILTON E BOTTAS, BUONA GARA DELLA FERRARI, 6° SAINZ,7° LECLERC IN RIMO… - jermann_kurt : RT @SkySportF1: Red Bull, Verstappen vince il GP di Stiria: 'Tutto ha funzionato alla perfezione' #SkyMotori #F1 #Formula1 - infoitsport : Formula 1 | Verstappen vince ed Hamilton non si capacita: parole e sguardi - rtl1025 : ?? #F1, #Verstappen sempre più leader, vince il Gp di Stiria e allunga su #Hamilton, terzo #Bottas ?? di Roberto Ren… -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen vince

allunga in classifica leggi anche Il talento di mister Hamilton: suona una chitarra di David Bowie Con questo successo, Maxallunga ulteriormente sul campione del mondo in ...il Gp della Stiria, ottava prova del Mondiale di Formula 1 sul circuito di casa della Red Bull, e allunga in testa alla classifica su Lewis Hamilton, secondo al traguardo. Sembrava un'...AGI - Max Verstappen sempre più lanciato in vetta al mondiale di Formula 1: il pilota olandese ha vinto il suo quarto Gran Premio consecutivo in Stiria, sul circuito di casa della sua Red Bull, e ha ...Max Verstappen vince il Gp austriaco della Stiria, ottava prova del Mondiale di Formula 1 sul circuito di casa della Red Bull, e allunga in testa alla classifica su Lewis Hamilton, secondo al traguard ...