Maratea | ecco tutta le bellezza delle ' Rosse'

(Di domenica 27 giugno 2021)- Quando la 'passione rossa' per le Ferrari diventa promozione die del territorio della Basilicata: è il significato dell'evento 'Passione Rossa - Club Ferrari', cominciato ieri a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maratea ecco

La Gazzetta del Mezzogiorno

Barone, 3 volte recordman, pochi giorni fa proprio asulla incredibile strada che porta al Cristo Redentore, si è esibito con la nuova F8 Tributo in una spettacolare scalata agli oltre 3 km ...La classificala classifica delle Cinque vele per quanto riguarda il mare. 1. Litorale di ... Basilicata: Costa diSicilia: Isola di Salina Sicilia: Isola di Pantelleria Sardegna: Golfo di ...Maratea - Quando la «passione rossa» per le Ferrari diventa promozione di Maratea e del territorio della Basilicata: è il significato dell'evento «Passione Rossa-Club Ferrari», cominciato ieri a Marat ...La splendida Maratea, una delle città più affascinanti ci sconvolge con il suo affaccio sul golfo di Policastro ...