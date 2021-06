Legge restituzione dei beni, Israele convoca l'ambasciatore polacco (Di domenica 27 giugno 2021) Alta tensione tra Israele e Polonia per una Legge in discussione a Varsavia che, secondo lo Stato ebraico, rischia di ostacolare quasi tutte le future richieste di risarcimenti da parte di ebrei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 giugno 2021) Alta tensione trae Polonia per unain discussione a Varsavia che, secondo lo Stato ebraico, rischia di ostacolare quasi tutte le future richieste di risarcimenti da parte di ebrei ...

Ultime Notizie dalla rete : Legge restituzione Divieto di analogia in malam partem: maltrattamenti e stalking In ciò si sostanzia il divieto di analogia in malam partem: nel divieto di applicare la legge oltre ... L'imputato chiedeva, invece, la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. ...

