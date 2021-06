La variante Delta corre in Italia: “le vacanze con la seconda dose” (Di domenica 27 giugno 2021) La variante Delta si sta diffondendo in fretta in Italia, è necessario completare quanto prima il ciclo vaccinale per scongiurare conseguenze gravi La variante Delta è ormai presente anche nel nostro paese. I casi accertati sono stati rilevati già in Piemonte, Lombardia, Sicilia e Campania. Per questo motivo gli esperti chiedono massima cautela e particolare prudenza alle persone. Il prof. Marcello Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma, ha dichiarato: «È importante che si parta per le vacanze con la seconda dose di vaccino effettuata. Noi dobbiamo ... Leggi su 361magazine (Di domenica 27 giugno 2021) Lasi sta diffondendo in fretta in, è necessario completare quanto prima il ciclo vaccinale per scongiurare conseguenze gravi Laè ormai presente anche nel nostro paese. I casi accertati sono stati rilevati già in Piemonte, Lombardia, Sicilia e Campania. Per questo motivo gli esperti chiedono massima cautela e particolare prudenza alle persone. Il prof. Marcello Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma, ha dichiarato: «È importante che si parta per lecon ladi vaccino effettuata. Noi dobbiamo ...

