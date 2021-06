Joao-Mario: l’Inter lo mette alla porta (Di domenica 27 giugno 2021) Non solo Hakimi saluterà l’Inter, ma anche Nainggolan ma soprattutto Joao-Mario. Per Hakimi si parla dell’Interessamento del Psg, e per Nainggolan è quasi certa la permanenza al Cagliari col quale rinnoverà ma di acquisto definitivo alle cifre poste dai nerazzurri non se ne parla. Invece per Joao Mario la strada con i nerazzurri è definitivamente chiusa e si dovrà cercare un sostituto. Vi sveleremo le ultime novità riguardanti il giocatore. Hector Bellerin: l’Inter ha scelto il dopo Hackimi Joao-Mario: un accordo difficile con lo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 giugno 2021) Non solo Hakimi saluterà, ma anche Nainggolan ma soprattutto. Per Hakimi si parla delessamento del Psg, e per Nainggolan è quasi certa la permanenza al Cagliari col quale rinnoverà ma di acquisto definitivo alle cifre poste dai nerazzurri non se ne parla. Invece perla strada con i nerazzurri è definitivamente chiusa e si dovrà cercare un sostituto. Vi sveleremo le ultime novità riguardanti il giocatore. Hector Bellerin:ha scelto il dopo Hackimi: un accordo difficile con lo ...

Advertising

AndreaInterNews : Mi sono posto una domanda oggi: è più forte l'attuale formazione di Inzaghi o quella che sto per scrivere qui sotto… - HermitHD : @_enz29 Anche Joao Mario non sembrava male in Nazionale - FI69interista : @toniH2000 @gianpy_italy Abbiamo avuto scommesse pagate care ... anzi , strapagate care ... Gabigol, Joao Mario, ko… - Kataklinsmann : @_andrea_carta @Milestemplaris Ma a me va benissimo che prenda Skriniar o Bastoni a tanto, eh. È quando a tanto pre… - FeliceDifalco : @simonefaccini @ilputiferio @sensocritico2 @Djnc78 @leleadani Quello che vuoi dire è chiaro. Ma si possono spendere… -