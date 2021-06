Il Paradiso delle Signore 6, spoiler: nel cast ci sarà: Massimo Poggio (Di domenica 27 giugno 2021) Nella sesta stagione della soap opera Il Paradiso delle Signore 6 ancora non ci sono molte anticipazioni. Ma la Rai, ha voluto comunicare i nomi degli attori che vedremo nel cast. Tra i vari protagonisti vedremo: Massimo Poggio. Ancora non è stato annunciato in che ruolo lo vedremo, ma andando ad esclusione, vista anche la sua età, potrebbe essere lui il padre di Stefania. Massimo Poggio, è noto per aver fatto: I Liceali e Che Dio ci aiuti. Il Paradiso delle Signore 6, Massimo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 27 giugno 2021) Nella sesta stagione della soap opera Il6 ancora non ci sono molte anticipazioni. Ma la Rai, ha voluto comunicare i nomi degli attori che vedremo nel. Tra i vari protagonisti vedremo:. Ancora non è stato annunciato in che ruolo lo vedremo, ma andando ad esclusione, vista anche la sua età, potrebbe essere lui il padre di Stefania., è noto per aver fatto: I Liceali e Che Dio ci aiuti. Il6,...

Advertising

maria_paola63 : RT @RomeoMariaPaol1: #MassimoPoggio Nuovo membro del cast #ilparadisodellesignore - DonDieg83214300 : RT @Emili31842148: Il tintinnio delle tazze ,il sorriso invitante della barista e nell'aria l'odore del mare ...Poi il caffè in tazza acca… - jvngparks : RT @lastnameisstone: vi siete mai chiest* come sarebbe Yoongi con un mix delle vostre ere preferite? beh io si ed eccovelo mint yoon + mu… - lastnameisstone : RT @lastnameisstone: vi siete mai chiest* come sarebbe Yoongi con un mix delle vostre ere preferite? beh io si ed eccovelo mint yoon + mu… - G3rt_um : @albemilano @RiccardoGatti @MinisteroSalute @robersperanza @ISSalute_it il problema non sta (solo) nella sensazione… -