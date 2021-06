Giappone, due ori e un argento per gli oli Farchioni al concorso internazionale di Tokyo (Di domenica 27 giugno 2021) Due medaglie d’oro a “Collezione di Famiglia” e “Igp Toscana Selezione” e una medaglia d’argento a “Selezione 100% italiano”. Questi i premi conquistati a giugno al concorso internazionale Olive Japan di Tokyo da Farchioni. L’azienda ha sede in Umbria, a Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia e, fin dal 1780, trasforma i frutti delle proprie terre (olive, uva, grano) per ottenere olio, vino, birra e farina di qualità al giusto prezzo. Giunto alla sua ottava edizione, il premio internazionale Olive Japan – che ha visto la partecipazione di 811 extra vergini e oli d’oliva da 27 nazioni, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 giugno 2021) Due medaglie d’oro a “Collezione di Famiglia” e “Igp Toscana Selezione” e una medaglia d’a “Selezione 100% italiano”. Questi i premi conquistati a giugno alOlive Japan dida. L’azienda ha sede in Umbria, a Gualdo Cattaneo in provincia di Perugia e, fin dal 1780, trasforma i frutti delle proprie terre (olive, uva, grano) per ottenere olio, vino, birra e farina di qualità al giusto prezzo. Giunto alla sua ottava edizione, il premioOlive Japan – che ha visto la partecipazione di 811 extra vergini e oli d’oliva da 27 nazioni, ...

