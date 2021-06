Da lunedì in Fvg via alle mascherine all'aperto, ma non sempre: ecco quando si dovranno indossare (Di domenica 27 giugno 2021) (Visited 6 times, 6 visits today) Notizie Simili: Dalle regole per uscire di casa ai fidanzati, le… Il Friuli Venezia Giulia in zona bianca da lunedì,… In Fvg riaprono parrucchieri e ... Leggi su friulioggi (Di domenica 27 giugno 2021) (Visited 6 times, 6 visits today) Notizie Simili: Dregole per uscire di casa ai fidanzati, le… Il Friuli Venezia Giulia in zona bianca da,… In Fvg riaprono parrucchieri e ...

Advertising

Carole71024753 : RT @TgrRaiFVG: Domani, 28 giugno, dopo più di 250 giorni, viene meno l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Però non un sarà un l… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Domani, 28 giugno, dopo più di 250 giorni, viene meno l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Però non un sarà un l… - TgrRaiFVG : Domani, 28 giugno, dopo più di 250 giorni, viene meno l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Però non un… - Lavoro_FVG : RT @uniud: ?? Uniud Lab Village, il polo di #ricerca avanzata dell’Ateneo si espande Ieri, lunedì #21giugno, si è tenuto un incontro per pr… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Nuove destinazioni per i passeggeri dell' @AEROPORTOTRS di Ronchi dei legionari a partire da lunedì 6 settembre voli diretti… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì Fvg Da lunedì in Fvg via alle mascherine all'aperto, ma non sempre: ecco quando si dovranno indossare (Visited 6 times, 6 visits today) Notizie Simili: Dalle regole per uscire di casa ai fidanzati, le… Il Friuli Venezia Giulia in zona bianca da lunedì,… In Fvg riaprono parrucchieri e ...

Workshop partecipativo sul Porto Vecchio con l' arch. Andreas Kipar Lunedì 28 giugno (a partire dalle ore 15.00) nella Luttazzi al terzo piano del Magazzino 26 in Porto ... Federalberghi, FIPE, CNA, Confindustra, PromoTurismoFVG, Lega Cooperative FVG), i membri del neo ...

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - CANTIERI DI LAVORO: da lunedì 5 luglio 2021 aperte le adesioni per i disoccupati in FVG Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Visited 6 times, 6 visits today) Notizie Simili: Dalle regole per uscire di casa ai fidanzati, le… Il Friuli Venezia Giulia in zona bianca da,… Inriaprono parrucchieri e ...28 giugno (a partire dalle ore 15.00) nella Luttazzi al terzo piano del Magazzino 26 in Porto ... Federalberghi, FIPE, CNA, Confindustra, PromoTurismoFVG, Lega Cooperative), i membri del neo ...