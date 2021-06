Crisanti contro i tifosi che urlano: "Non va bene" (Di domenica 27 giugno 2021) 60mila tifosi per la finale di Euro2020? "Una roba da matti" secondo il microbiologo. "Capisco la voglia di tornare alla normalità ma non deve andare a scapito del buon senso" Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 giugno 2021) 60milaper la finale di Euro2020? "Una roba da matti" secondo il microbiologo. "Capisco la voglia di tornare alla normalità ma non deve andare a scapito del buon senso"

