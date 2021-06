Conte - M5s, ultImo giorno di trattativa e l'ex premier pensa a un suo partito (Di domenica 27 giugno 2021) L'ex premier domani annuncerà e spiegherà le sue decisioni. Di Maio in campo come mediatore lancia un appello all'unità: 'mai come ora è necessaria ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 giugno 2021) L'exdomani annuncerà e spiegherà le sue decisioni. Di Maio in campo come mediatore lancia un appello all'unità: 'mai come ora è necessaria ...

Advertising

fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Nel M5s non si capisce più niente. Se Conte rifiuta il ruolo di leader, il Movimento si inabissa.… - lorepregliasco : Secondo fonti M5S citate dalle agenzie, Conte potrebbe lasciare già oggi il Movimento - Adnkronos : ??#M5S, #Conte a un passo dall'addio: annullati webinar e intervista dopo l'affondo di Grillo. - seppjoe : Cacciari a La7: “Quella di Grillo è una commedia per rassicurare i duri e puri del M5s. Si accorderanno lunedì e Co… - Giovannaconfal6 : RT @AntonioNbo15: Un #M5S a guida #Conte che faccia pulizia di tutta quella gentaglia, da #Grillo a #DiBattista ed a tutta l'ala del #NO a… -