Recovery e 007 Borghi Pd e l’intelligence economica by Draghi

Follow the money! Basterebbe rievocare questo classico, per sintetizzare in una battata una delle conclusioni emerse dal ciclo di conferenze che come Partito Democratico abbiamo organizzato in questo mese di giugno, e che hanno fatto emergere – tra le varie proposte che porteremo in Parlamento – l'esigenza che l'Italia si doti nel più breve tempo possibile di una specifica "intelligence economica". In un contesto macro-economico e geopolitico come quello attuale, caratterizzato da elevata velocità negli scambi, inasprimento della concorrenza, forte interdipendenza dei mercati finanziari mondiali e da continue tensioni nelle relazioni commerciali, diplomatiche e sociali, ...

