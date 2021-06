M5s: Renzi, 'Conte? Non mi preoccupa se discute con Toninelli e Taverna ma se guida il Paese' (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu (Adnkronos) - "Non ho nessun elemento di rabbia verso Conte, ritengo che Draghi sia molto meglio. Quando vedo Conte discutere tra Casalino, Toninelli, Taverna e Di Battista sul futuro del M5s quello è il suo habitat naturale, non mi preoccupa. Mi preoccupa se gestisce il futuro del Paese". Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24 parlando del M5s. Rispetto a "uno che non è capace di mediare tra Toninelli e Taverna, mi sento più tranquillo che il presidente del Consiglio sia Draghi", ha aggiunto il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Roma, 26 giu (Adnkronos) - "Non ho nessun elemento di rabbia verso, ritengo che Draghi sia molto meglio. Quando vedore tra Casalino,e Di Battista sul futuro del M5s quello è il suo habitat naturale, non mi. Mise gestisce il futuro del". Lo ha detto Matteoa SkyTg24 parlando del M5s. Rispetto a "uno che non è capace di mediare tra, mi sento più tranquillo che il presidente del Consiglio sia Draghi", ha aggiunto il ...

