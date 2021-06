Insigne e gli altri attaccanti interrotti

(Di sabato 26 giugno 2021) Dopo l’orrendo lockdown del 2020, la Serie A era ripartita proprio in coincidenza con il passaggio dalla primavera all’estate, quando Torino-Parma 1-1 e Verona-Cagliari 2-1 ebbero il fascino e la dolcezza di un Italia-Germania 4-3. Per tutto il mese precedente – se ricordate, e ammesso che abbiate voglia di ricordarlo – l’unico metadone disponibile erano state le partite di Bundesliga, il campionato che aveva fatto da capofila della riscossa del calcio europeo riprendendo un mese prima degli. Per intere settimane in tv ci furono solo Mainz-Augsburg o Union Berlino-Stoccarda – anzi, peggio, a un certo punto della mattinata ci facevamo forza con pensieri indicibili ...

È in quel momento che Lorenzoha sfoderato una piccola cassa portatile, l'ha accesa ed è ... Quest'anno, per esempio, ci ha provato il trio comicoAutogol con Dj Matrix, Ludwig e Arisa, ...E se non fosse destro,. Che, però, gioca a sinistra. Con il piede invertito, come si usa adesso". Ai suoi tempi il mancino giocava a sinistra. "Sì. Estadi erano pieni e si giocava tutti ...C’è l’emozione del grande evento, magari anche un filo sproporzionata rispetto al censo della partita, ma questa Italia vuole continuare a correre e a divertire. Lo si capisce dall’attesa che la circo ...L’Italia vola a Wembley per gli ottavi di finale di Euro 2020 ma, come ammesso dallo stesso CT Mancini, la speranza è di tornarci più avanti magari proprio il prossimo 11 luglio, giorno ...