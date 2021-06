GP Stiria, qualifiche: ancora Verstappen in pole position, Hamilton secondo (Di sabato 26 giugno 2021) È stata disegnata, al termine dei giri cronometrati più importanti prima della gare, la griglia di partenza del GP Stiria dopo le qualifiche. È stata una sessione molto interessante: la pole position è stata ghermita dagli artigli (forse meglio dire gli zoccoli) della Red Bull di Max Verstappen che ha staccato il tempo migliore sul circuito casalingo. Al secondo posto Valtteri Bottas (che dovrà cedere tre posizioni scivolando al quinto posto) che lascia la piazzola al suo compagno Lewis Hamilton. Grande prova di Lando Norris su McLaren che andrà in seconda fila partendo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 giugno 2021) È stata disegnata, al termine dei giri cronometrati più importanti prima della gare, la griglia di partenza del GPdopo le. È stata una sessione molto interessante: laè stata ghermita dagli artigli (forse meglio dire gli zoccoli) della Red Bull di Maxche ha staccato il tempo migliore sul circuito casalingo. Alposto Valtteri Bottas (che dovrà cedere tre posizioni scivolando al quinto posto) che lascia la piazzola al suo compagno Lewis. Grande prova di Lando Norris su McLaren che andrà in seconda fila partendo ...

Advertising

SkySportF1 : ? POOOLE POSITION PER VERSTAPPEN IN AUSTRIA ? ? Non bastano 3 tentativi in #Q3 a Lewis Hamilton Risultati ?… - SkySportF1 : ? LA RED BULL VOLA ?? ? Verstappen unico sotto l’1’.5 LIVE ? - SkySportF1 : GP di Stiria le qualifiche in diretta dalle 15: ora LIVE le #FP3 in Austria #StyrianGP ???? #SkyMotori #Formula1 - rtl1025 : ??? #Pole anche al #gp di Stiria per Max #Verstappen. Il pilota della #RedBull ha chiuso le qualifiche in testa, pre… - motorboxcom : #F1 Verstappen domina le qualifiche dello #StyrianGP , Bottas limita i danni della penalizzazione e Leclerc salva i… -