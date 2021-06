Galles Danimarca 0-0 LIVE: fischio d’inizio (Di sabato 26 giugno 2021) Alla Johan Cruijff Arena, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra Galles e Danimarca: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Johan Cruijff Arena” , Galles e Danimarca si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Galles Danimarca 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio – si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Galles Danimarca 0-0: risultato e tabellino Galles ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Alla Johan Cruijff Arena, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla “Johan Cruijff Arena” ,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA– si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino...

Advertising

juventusfc : Ottavi di #EURO2020 al via ?? Si parte con la sfida tra Galles e Danimarca. In bocca al lupo, @aaronramsey ???????????????? - SkySport : ?? L'omaggio a Eriksen alla Johan Cruijff Arena ??? prima della sfida tra Galles e Danimarca ?? @GianluBagnu ?… - SkySport : Europei oggi: calendario, orari e dove vedere le partite degli ottavi ? Alle 18 #GallesDanimarca Alle 21… - SkySport : Iniziano gli ottavi con #GallesDanimarca, segui qui il LIVE #SkySport #SkyEuro2020 #EURO2020 - hautevilles : Comunque anche in #WAL vs #DEN il Galles si è inginocchiato e la Danimarca no... #EURO2020 -