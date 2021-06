Crollo palazzo Miami | consulente avvertì di gravi danni strutturali

(Di sabato 26 giugno 2021) Giovedì scorso si è verificato undi unresidenziale a. Nell’incidente sono morte 4 persone e ci sono ancora 159 dispersi. Non sono ancora state accertate le cause del. Ora, un rapporto afferma che undi ingegneria che aveva esaminato ilnel 2018 aveva avvertito della presenza di

Ultime Notizie dalla rete : Crollo palazzo

...dei 159 dispersi delparziale dell'edificio di 12 piani a Surfside, vicino Miami Beach. Secondo il 'New York Times', già tre anni fa furono rilevati danni strutturali e crepe nel, ...Ilinfatti fa parte di un complesso di torri costruite nel 1981, quindi non si tratta di un edificio vecchio. Oggi peraltro si è venuto a sapere che nel 2018 un ingegnere aveva messo in ...Mentre si continuano senza sosta a cercare i disporsi, restano avvolte nel mistero le cause della tragica implosione del Champlain Towers South di Miami ...Crollo di un palazzo di 12 piani a Miami, 4 vittime e 159 dispersi. Rischia di aggravarsi ulteriormente il già tragico bilancio delle vittime in seguito al crollo dell’edificio ...