Covid, l'Unicef lancia una raccolta fondi per vaccinare i paesi più poveri (Di sabato 26 giugno 2021) Si chiama "Give the world a shot", ha l'obiettivo di portare due miliardi di vaccini contro il Covid-19 nei paesi più fragili Vaccinazione contro il Covid-19 a Nuova Delhi, in India (foto: Naveen Sharma/SOPA Images/IPA)Per mettere davvero la parole fine all'epidemia di Covid-19, ripetono gli scienziati e l'Oms (Organizzazione mondiale della sanità), è necessario che i vaccini arrivino ovunque. Solo così si possono scongiurare nuove varianti, come la Delta che sta preoccupando la Gran Bretagna e che ha già raggiunto l'Italia, a dimostrazione che il virus non si cura affatto dei confini. Perché questo accada molti ...

