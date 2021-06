Auto contro furgone e per Andrea ed Elisa nulla da fare, avevano 27 e 29 anni. L’ auto distrutta dopo lo scontro (Di sabato 26 giugno 2021) Iseo, tragedia in strada. Perdono la vita in seguito a un incidente stradale un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 27. Lo scontro frontale avvenuto con il furgone non ha dato scampo e per i due giovani nulla da fare. La tragedia è avvenuta all’interno di una galleria. Inoltre risultano 8 persone coinvolte di cui 4 gravemente ferite. Il 29enne, Andrea Fonti, e la 27enne, Elisa Ravizzola, viaggiavano come passeggeri a bordo dell’auto, una Seat sulla strada provinciale XI, nella galleria Covelo in direzione Brescia, quando è avvenuto il ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 giugno 2021) Iseo, tragedia in strada. Perdono la vita in seguito a un incidente stradale un ragazzo di 29e una ragazza di 27. Lo sfrontale avvenuto con ilnon ha dato scampo e per i due giovanida. La tragedia è avvenuta all’interno di una galleria. Inoltre risultano 8 persone coinvolte di cui 4 gravemente ferite. Il 29enne,Fonti, e la 27enne,Ravizzola, viaggiavano come passeggeri a bordo dell’, una Seat sulla strada provinciale XI, nella galleria Covelo in direzione Brescia, quando è avvenuto il ...

Advertising

rtl1025 : ?? Un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 27 sono morti in un #incidente avvenuto nella notte all'interno di una gal… - Lazio_TV : VELLETRI: AUTO CONTRO SCOOTER, MUORE A 14 ANNI - Gaebaldi : Velletri (RM): auto contro scooter, perde la vita un 14enne #14enne #auto #contro #morto #scooter #velletri… - infoitinterno : Velletri, in scooter finisce contro auto: morto centauro di 14 anni - StraNotizie : Velletri, in scooter finisce contro auto: morto centauro di 14 anni -