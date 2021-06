Traffico Roma del 25-06-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 giugno 2021) LuceverdeBuona serata e ben trovati a questo aggiornamento sulla tangenziale disagi a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Corso Francia in direzione della galleria Giovanni XXIII a partire dalla sala e da via dei Campi Sportivi sulla circonvallazione Clodia incidente nelle vicinanze del piazzale in direzione Foro Italico Stadio Olimpico possibili ripercussioni cambiando zona a Torre Maura Tor Tre Teste incidente in via Tobagi sul raccordo risolto invece un incidente altezza Trionfale Cassia direzione Aurelia in precedenza Code in miglioramento ilnella zona di Porta Maggiore regolari ora le linee Tama 319 ma nel trasporto pubblico ...