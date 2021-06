The Boys 3: Laurie Holden farà parte del cast (Di venerdì 25 giugno 2021) L'attrice Laurie Holden è entrata a far parte del cast di The Boys 3, la terza stagione della serie tratta dai fumetti. Le riprese di The Boys 3 sono attualmente in corso e nel cast, con un ruolo ricorrente, ci sarà anche Laurie Holden che sarà una delle new entry nei nuovi episodi dello show targato Amazon. Il progetto ha già infatti accolto in precedenza Jensen Ackles con la parte di Soldier Boy, Sean Patrick Flanery, Miles Gaston Villanueva e Nick Wechsler. Nelle puntate inedite di The Boys l'attrice ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 giugno 2021) L'attriceè entrata a fardeldi The3, la terza stagione della serie tratta dai fumetti. Le riprese di The3 sono attualmente in corso e nel, con un ruolo ricorrente, ci sarà ancheche sarà una delle new entry nei nuovi episodi dello show targato Amazon. Il progetto ha già infatti accolto in precedenza Jensen Ackles con ladi Soldier Boy, Sean Patrick Flanery, Miles Gaston Villanueva e Nick Wechsler. Nelle puntate inedite di Thel'attrice ...

The Boys: Laurie Holden nel cast della terza stagione

Dopo le tre recenti new entry del cast di The Boys 3, è l'Hollywood Reporter a segnalare che Laurie Holden si è unita al cast della nuova stagione della serie Amazon creata da Eric Kripke.

