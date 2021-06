Polizza per moto conveniente ma è una truffa: denunciato 40enne (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLauro (Av) – L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. L’attività d’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Lauro, prende spunto dalla denuncia sporta da un cittadino che, dovendo assicurare la sua moto, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di una Polizza pubblicizzata su internet. Non esitava quindi a richiedere un preventivo. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento del premio di circa 250 euro, mediante bonifico su conto corrente. Avendo dei dubbi sull’autenticità ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLauro (Av) – L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. L’attività d’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Lauro, prende spunto dalla denuncia sporta da un cittadino che, dovendo assicurare la sua, veniva attratto dal prezzo oltremododi unapubblicizzata su internet. Non esitava quindi a richiedere un preventivo. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento del premio di circa 250 euro, mediante bonifico su conto corrente. Avendo dei dubbi sull’autenticità ...

Advertising

anteprima24 : ** #Polizza per #Moto conveniente ma è una #Truffa: denunciato 40enne ** - iotiassicuro : @VittoriaAss_ni lancia una polizza per la micro-mobilità - BacktoWork24 : ?? C’è chi già da tempo, prima dell'emergenza Covid e della corsa alla digitalizzazione, aveva capito che il futuro… - _ErikaZambrano : Perfetto, il mio assicuratore mi invia il preventivo per la polizza al Captur. 1300€ ok grazie - CRALTLC : *UnipolSai - Cral Tlc* *Promo Polizza Casa&Servizi* Scopri come proteggere la tua casa e il tuo patrimonio *Fino a… -

Ultime Notizie dalla rete : Polizza per Case vecchie, un marchigiano su tre non si sente sicuro nella sua abitazione Oltre a questo, gli abitanti delle Marche sottolineano anche l'utilità di una polizza assicurativa, anzitutto per le garanzie economiche che offre in caso di spese per la riparazione di danni (46%), ...

Giornata mondiale del cane in ufficio: si lavora meglio e molto di più. I consigli ...esclusive Iscriviti alla newsletter Per te subito in regalo Un anno di Amica in Digitale E la pet policy ha regole chiare (necessarie) e precise: i cani devono essere vaccinati e coperti da polizza ...

Novità sulle polizze integrative per i tesserati FISE FISE Polizza moto a prezzo conveniente, ma è una truffa L’attività d’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Lauro, prende spunto dalla denuncia sporta da un cittadino che, dovendo assicurare la sua moto, veniva attratto dal prezzo oltremodo con ...

Lauro, 40enne denunciato per polizze assicurative truffa L’attività d’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Lauro, prende spunto dalla denuncia sporta da un cittadino che, dovendo assicurare la sua moto, veniva attratto dal prezzo oltremodo con ...

Oltre a questo, gli abitanti delle Marche sottolineano anche l'utilità di unaassicurativa, anzituttole garanzie economiche che offre in caso di spesela riparazione di danni (46%), ......esclusive Iscriviti alla newsletterte subito in regalo Un anno di Amica in Digitale E la pet policy ha regole chiare (necessarie) e precise: i cani devono essere vaccinati e coperti da...L’attività d’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Lauro, prende spunto dalla denuncia sporta da un cittadino che, dovendo assicurare la sua moto, veniva attratto dal prezzo oltremodo con ...L’attività d’indagine avviata dai Carabinieri della Stazione di Lauro, prende spunto dalla denuncia sporta da un cittadino che, dovendo assicurare la sua moto, veniva attratto dal prezzo oltremodo con ...