LetTheMusicMove | la protesta del Regno Unito

(Di venerdì 25 giugno 2021) Sono duecento gli artisti britannici che conchiedono alla politica di rivedere le norme sui permessi per i tour europei.: cos’è? Quello dei permessi diventa un gravissimo problema dopo l’uscita deldall’Unione. All’iniziativa partecipano artisti come Radiohead, Chemical Brothers, Biffy Clyro e Annie Lennox. Chiedono al governo deldi offrire sostegno finanziario, così da aiutare gli artisti britannici a girare l’UE dopo la Brexit. I termini dell’accordo sulla Brexit dicono che gli artisti devono avere permessi di lavoro per i ...