Inps nega durc per 1 centesimo e l’azienda sprofonda nel dramma (Di venerdì 25 giugno 2021) L’Inps nega il durc per un centesimo non versato e fa piombare un’impresa nel dramma: a rischio posti di lavoro e sopravvivenza stessa dell’azienda, provata dal covid, e impossibilitata ora, con il durc negativo, a partecipare a gare, bandi e appalti. Ma non solo: non potrà accedere ad altre misure agevolative quali formazione 4.0 e fondi nuove competenze e non può regolarizzare la posizione: il sistema non accetta pagamenti inferiori a 1,03 euro e la cifra di 1 centesimo non collima con quanto dovuto. A denunciarlo è il commercialista ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 giugno 2021) L’ilper unnon versato e fa piombare un’impresa nel: a rischio posti di lavoro e sopravvivenza stessa del, provata dal covid, e impossibilitata ora, con iltivo, a partecipare a gare, bandi e appalti. Ma non solo: non potrà accedere ad altre misure agevolative quali formazione 4.0 e fondi nuove competenze e non può regolarizzare la posizione: il sistema non accetta pagamenti inferiori a 1,03 euro e la cifra di 1non collima con quanto dovuto. A denunciarlo è il commercialista ...

Advertising

razorblack66 : COME TI AMMAZZO L' AZIENDA A SCAPITO DEI PAROLONI VOMITATI DAI SOLITI 'MIGLIORI' @iosoioevoi @AlexGiudetti - zazoomblog : Inps nega durc per 1 centesimo e l’azienda sprofonda nel dramma - #centesimo #l’azienda #sprofonda - pbrex668 : RT @autocostruttore: L'Inps nega il durc per un centesimo non versato e fa piombare un'impresa nel dramma: a rischio posti di lavoro e sopr… - TV7Benevento : Inps nega durc per 1 centesimo e l'azienda sprofonda nel dramma... - autocostruttore : L'Inps nega il durc per un centesimo non versato e fa piombare un'impresa nel dramma: a rischio posti di lavoro e s… -