Ciacci lascia la tv? No | ha fatto il provino per un programma importante

Televisione Dopo l'annuncio dell'addio alla scena televisiva, arrivano nuove importanti rivelazioni sul celebre stylist Pubblicato su 25 Giugno 2021 Giovanni Ciacci, ma non dovevamo vederci più? Il celebre stylist e opinionista televisivo ha nelle scorse ore fatto un annuncio clamoroso, cioè quello di non voler più fare televisione. Ma i meglio informati hanno fatto emergere un particolare alquanto curioso. Dal portale davidemaggio.it arriva infatti una notizia che smentirebbe nei fatti le dichiarazioni rese stamattina dallo stylist nel corso della trasmissione Ogni Mattina. Secondo le indiscrezioni riportate dal noto ...

