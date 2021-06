M5S, la zampata di Beppe: "Non sono un coglione". Torna spettro rottura con Conte (Di giovedì 24 giugno 2021) La zampata arriva forte e chiara, durissima. Ed è quasi una sorpresa perché lo stesso Beppe Grillo, in mattinata, millantava un accordo sulla rifondazione del Movimento e sul neo statuto 5 Stelle. ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 giugno 2021) Laarriva forte e chiara, durissima. Ed è quasi una sorpresa perché lo stessoGrillo, in mattinata, millantava un accordo sulla rifondazione del Movimento e sul neo statuto 5 Stelle. ...

Advertising

iside50 : RT @italianelcuore3: M5S, la zampata di Beppe: 'Non sono un coglione'. Torna spettro rottura con Conte (null) via NewsFlash - marcodelucact60 : RT @italianelcuore3: M5S, la zampata di Beppe: 'Non sono un coglione'. Torna spettro rottura con Conte (null) via NewsFlash - Yujumuzh : RT @italianelcuore3: M5S, la zampata di Beppe: 'Non sono un coglione'. Torna spettro rottura con Conte (null) via NewsFlash - BinaryOptionEU : RT '#M5S, la zampata di Beppe #Grillo: 'Non sono un coglione'. Torna spettro rottura con Conte. - 73deva73 : RT @italianelcuore3: M5S, la zampata di Beppe: 'Non sono un coglione'. Torna spettro rottura con Conte (null) via NewsFlash -