La lobby giornalistica in soccorso di Gattuso | “Offeso dalla piazza e mai protetto da Adl”

(Di lunedì 24 maggio 2021) Anche all’ultimo atto,può contare sull’amico della stampa (qui abbiamo scritto della tambureggiante propaganda da Istituto Luce che avvolge l’allenatore calabrese). Tony Damascelli ne scrive così su Il Giornale. Colpo di scena, la partita più facile è diventata la partita del veleno, il veleno che ha ucciso il Napoli fermato dal Verona. Un pareggio che significa sconfitta, il sogno meritato della Champions league si esaurisce nel Maradona, stavolta il fattore campo ha ribadito di non avere più alcun significato con le gradinate deserte e il cuore dei tifosi lontano dall’evento. Paga carissimo il Napoli e con lui, destinato da ieri sera a lasciare la città. Finale dunque con la sorpresa più incredibile perché il Verona di Juric non sembrava poter rappresentare un ostacolo vero e pericoloso ma per fortuna il football non è scienza ...