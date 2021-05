Funivia Mottarone, grave ma stabile il bambino ricoverato (Di lunedì 24 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Ha passato la notte il bimbo di 5 anni, unico superstite della tragedia della Funivia del Mottarone. ricoverato dal 23 maggio al Regina Margherita di Torino, si trova in rianimazione dopo l’intervento per ricomporre le fratture subite durante la caduta. Le sue condizioni sono stabili, è intubato e sedato. La prognosi è riservata e le condizioni sono gravi. Lo apprende Italpress da fonti ospedaliere.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 24 maggio 2021) TORINO (ITALPRESS) – Ha passato la notte il bimbo di 5 anni, unico superstite della tragedia delladeldal 23 maggio al Regina Margherita di Torino, si trova in rianimazione dopo l’intervento per ricomporre le fratture subite durante la caduta. Le sue condizioni sono stabili, è intubato e sedato. La prognosi è riservata e le condizioni sono gravi. Lo apprende Italpress da fonti ospedaliere.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - rep_torino : Funivia del Mottarone, faro della procura sui dispositivi di sicurezza. Speranze per Eitan, il piccolo sopravvissut… - VitaInnamorato : RT @fattoquotidiano: Incidente della funivia del Mottarone, tavolo tecnico con il ministro Giovannini sulle cause. Il bambino sopravvissuto… -