Funivia del Mottarone | la prima denuncia sul “degrado” già nel 2015 A ottobre l’ultima revisione

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 24 maggio 2021) Ladelaveva terminato la sua corsa, mancavano pochi metri all’arrivo. Lo schianto ha fatto 14 morti. Sarà la Procura di Verbania ora a tentare di far luce su quanto accaduto ieri, la caduta della cabina della linea Stresa-. «L’intera area è stata posta sotto sequestro e nomineremo dei tecnici per accertare le cause dell’incidente» ha detto il procuratore Olimpia Bossi. «Per ora procediamo per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose, poi dobbiamo verificare anche la fattispecie dei reati colposi di attentato alla sicurezza dei trasporti, anche in base alla natura pubblica o meno dell’impianto». Bisognerà anche stabilire se il cavo si sia rotto o sganciato: «Non è un accertamento che può essere fatto nell’immediatezza sarà necessario fare verifiche di carattere tecnico».del ...