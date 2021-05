Brilla in Borsa Cineworld | più spettatori delle attese dopo il lockdown in UK

(Di lunedì 24 maggio 2021) (Tele) – Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,42%, attestandosi a 89,7. La società britannica, la seconda catena di cinema al mondo, ha dichiarato che i suoi cinema hanno attirato più persone del previsto dalla fine delnel Regno Unito, anche grazie alle ottime performance del film d’animazione della Sony “Peter Rabbit 2: The Runaway”. La capienza massimasale nel Paese è al 50% attualmente.ha inoltre reso noto che oltre il 97% dei suoi cinema statunitensi ha riaperto, mentre la maggior parte dei suoi schermi nel resto del mondo dovrebbe riaprire entro la fine del mese. “Con il miglioramento della fiducia dei consumatori e il successo della campagna vaccinazione, ci aspettiamo una buona ripresapresenze nei ...

Grande giornata per Cineworld , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,42% , attestandosi a 89,7. La società britannica, la seconda catena di cinema al mondo, ha dichiarato che i suoi cinema hanno ...