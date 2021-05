(Di domenica 23 maggio 2021) “per avermi fattore, midi te”. Dall’altra parte del telefono una voce di uomo, forse camuffata. Il fortunato che si è aggiudicato il jackpot da oltre 156 milioni dial Superenalotto, con una schedina da 2e probabilmente con combinazione casuale, si è fatto vivo in mattinata con Gianmario Mennecozzi, il titolare della tabaccheria “Serio Tulliani” di Montappone, in provincia di Fermo, dove ieri sera è stata centrata la sestinante. “Non sono riuscito a riconoscere la voce del vincitore, mi auguro soltanto che sia uno del paese e che possa contribuire a fare del bene alla nostra comunità”, racconta Gianmario. Stanotte non ha chiuso occhio e intanto ha appeso sulla tenda del negozio uno striscione con su scritto “Qui vinti...

Advertising

sole24ore : Vince il Jackpot Superenalotto con una schedina da due euro: oltre 156,1 milioni di euro - HuffPostItalia : Vince 156 mln euro e chiama tabaccaio: 'Grazie, mi ricorderò' - gazzettaparma : Vince 156 milioni al Superenalotto e telefona al tabaccaio: 'Mi ricorderò...' - UffailnickA : @Agenzia_Italia 156 milioni! nessuno, mai, dovrebbe vincere tanto e sento gente che dice 'no a questo non gioco, al… - benny_bove : RT @sole24ore: Vince il Jackpot Superenalotto con una schedina da due euro: oltre 156,1 milioni di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Vince 156

Virgilio Notizie

Il titolare fatica ancora a credere che imilioni di euro siano stati vinti proprio nel suo ... " Se lo merita perchésolo chi gioca, anche se non si può parlare di giocatore incallito, ...Montappone (Fermo), 23 maggio 2021 - Lunghe pause a mani vuote, ma quando, il Fermano lo fa pesantemente. Prima del record di ieri sera a Montappone, la piccola ... vinti oltremilioni a ...Stanotte non ha chiuso occhio e intanto ha appeso sulla tenda del negozio uno striscione con su scritto “Qui vinti Euro 156.294.151,36?. La piccola tabaccheria già in passato aveva regalato altre ...«Grazie per avermi fatto vincere, mi ricorderò di te». Dall’altra parte del telefono una voce di uomo, forse camuffata. Il fortunato che si è aggiudicato il jackpot da oltre 156 milioni di euro al Sup ...