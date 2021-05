Usr Calabria | Ferro FdI | “Il governo deve intervenire | serve un direttore dell’ufficio scolastico”

(Di domenica 23 maggio 2021) "Ilassuma iniziative urgenti per garantire la piena operatività dell'Ufficioregionale della, che versa in una situazione di caos che rischia di diventare irrecuperabile e portare al collasso del sistemaregionale". L'articolo .

... che ha stigmatizzato la mancanza di interlocuzione tra la Regione e l', definendo la scuola income "una nave senza timone". "Una situazione di stallo particolarmente grave " evidenzia ...
CATANZARO «Il governo assuma iniziative urgenti per garantire la piena operatività dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria, che versa in una situazione di caos che rischia di diventare irrecu ...
"Il governo assuma iniziative urgenti per garantire la piena operatività dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria, che versa in una situazione di caos che rischia di diventare irrecuperabile e ...