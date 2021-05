Si stacca una cabina dalla funivia tra Stresa e Mottarone | almeno otto morti | gravi due bambini

(Di domenica 23 maggio 2021) Tragedia sul, nella zona intorno anel Verbano, dove si èta ed è precipitata unadella. A quanto si apprende, al momento sono 8 le vittime confermate. Due, a quanto si apprende da fonti del 118, sono stati trasportati con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Regina Margherita di Torino. A quanto apprende l’Adnkronos, inoltre, ladellasarebbe caduta in mezzo a un bosco dove in questo momento sono impegnate le squadre di soccorso. Sul posto il Soccorso Alpino Piemontese, inviate 2 eliambulanze 118 e le squadre a terra. Sulladellaprecipitata c’erano 11 persone. L’incidente sarebbe stato ...

... nel Verbano: la cabina caduta in un bosco, due bambini in codice rosso Tragedia sul Mottarone, nella zona intorno a Stresa nel Verbano, dove si è staccata ed è precipitatacabina della funivia. TORINO. Sono nove le vittime dell'incidente che è avvenuto questa mattina lungo la linea della funivia Stresa-Alpino Mottarone, da poco rimessa in funzione: è ancora in corso l'intervento delle squadr ...