Roma, lite per una ragazza: un 23enne accoltellato nel quartiere di San Lorenzo (Di domenica 23 maggio 2021) Roma, lite per una ragazza: un 23enne accoltellato nel quartiere della movida di San Lorenzo Foto: Facebook – Corpo di Polizia Locale di Roma CapitaleNella tarda serata di ieri, sabato 22 maggio, un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato nel quartiere di San Lorenzo di Roma. Il tutto sarebbe successo intorno alle 23 e il ragazzo è stato soccorso in gravi condizioni e trasportato in ospedale. Secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbe andato in scena un forte diverbio per una ragazza, un diverbio sfociato in un’aggressione. L’aggressore, successivamente, è stato anche arrestato per resistenza alla polizia. Ti potrebbe interessare anche questo ... Leggi su ck12 (Di domenica 23 maggio 2021)per una: unneldella movida di SanFoto: Facebook – Corpo di Polizia Locale diCapitaleNella tarda serata di ieri, sabato 22 maggio, un ragazzo di 23 anni è statoneldi Sandi. Il tutto sarebbe successo intorno alle 23 e il ragazzo è stato soccorso in gravi condizioni e trasportato in ospedale. Secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbe andato in scena un forte diverbio per una, un diverbio sfociato in un’aggressione. L’aggressore, successivamente, è stato anche arrestato per resistenza alla polizia. Ti potrebbe interessare anche questo ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Roma, lite per una ragazza: 23enne accoltellato per strada - fabbri333 : Lite per una ragazza, 23enne accoltellato in strada a Roma - Cronaca - ANSA - qnazionale : Roma, lite per una ragazza: 23enne accoltellato per strada - Nicol79938739 : RT @ilmessaggeroit: #roma, 23enne #accoltellato a #san lorenzo dopo una lite per una ragazza: arrestato l'aggressore - serenel14278447 : Lite per una ragazza, 23enne accoltellato in strada a Roma -