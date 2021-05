Roma choc, 23enne accoltellato in strada a San Lorenzo per una ragazza. È grave in ospedale: arrestato coetaneo (Di domenica 23 maggio 2021) Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato nella tarda serata di ieri nel quartiere San Lorenzo, zona di movida della Capitale. È accaduto in via dello Scalo di San Lorenzo. L'allarme è scattato poco ... Leggi su leggo (Di domenica 23 maggio 2021) Un ragazzo di 23 anni è statonella tarda serata di ieri nel quartiere San, zona di movida della Capitale. È accaduto in via dello Scalo di San. L'allarme è scattato poco ...

Advertising

e_cavagna : Elezioni a Roma, Gualtieri è diventato superman? Calenda smaschera il Pd: leggete questi, di sondaggi! - Il Tempo… - leggoit : Roma choc, lite per un ragazza: 23enne accoltellato in strada. È grave in ospedale. Arrestato coetaneo - giuliabottini : Il Tempo: Gualtieri è diventato superman? Calenda smaschera il Pd: ecco i sondaggi 'veri'. - Mauro73432329 : - ROMINA70672119 : RT @GUERRIERA110: Roma choc, morto un ragazzo di 15 anni: è precipitato nel vuoto dal «ponte dei suicidi» ad Ariccia -