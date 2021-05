Fine settimane tra Langhe e Monferrato, i migliori posti da vedere e assaporare (Di domenica 23 maggio 2021) Un tour nelle Langhe e Monferrato tra suggestive colline alla scoperta di vigneti prestigiosi, chef stellati, piccoli paesi arroccati e cantine che sono diventate patrimonio dell’Unesco. E pure un tocco di arte moderna Il Villaggio narrante di Fontanafredda A Serralunga d'Alba nel cuore delle Langhe patrimonio mondiale dell'Unesco, il Villaggio Narrante di Fontanafredda , 120 ettari di riserva bionaturale, è il luogo perfetto per fare un balzo nella storia, visto che qui si consumò il grande amore di Re Vittorio Emanuele II e la Bella Rosina. In quella che fu residenza reale si scoprono le cantine ottocentesche, tra le più scenografiche al mondo, dove si trova pure la Cattedrale, utilizzata all'origine come fienile e così chiamata per il soffitto che ricorda quello di una cattedrale gotica e che conserva preziose barriques di Barolo. ... Leggi su gqitalia (Di domenica 23 maggio 2021) Un tour nelletra suggestive colline alla scoperta di vigneti prestigiosi, chef stellati, piccoli paesi arroccati e cantine che sono diventate patrimonio dell’Unesco. E pure un tocco di arte moderna Il Villaggio narrante di Fontanafredda A Serralunga d'Alba nel cuore dellepatrimonio mondiale dell'Unesco, il Villaggio Narrante di Fontanafredda , 120 ettari di riserva bionaturale, è il luogo perfetto per fare un balzo nella storia, visto che qui si consumò il grande amore di Re Vittorio Emanuele II e la Bella Rosina. In quella che fu residenza reale si scoprono le cantine ottocentesche, tra le più scenografiche al mondo, dove si trova pure la Cattedrale, utilizzata all'origine come fienile e così chiamata per il soffitto che ricorda quello di una cattedrale gotica e che conserva preziose barriques di Barolo. ...

Advertising

Stefano01980125 : @Chicca78442830 @paradoxMKD Bhe..18 euro a dose moltiplicato per miliardi è un bell'affaruccio...e già si parla di… - haruuyoda : ah comunque,, due settimane andateee! ne manca una alla fine della scuola.. che però ha due interrogazioni e un lavoro di gruppo TvT - dakotravitz : malta cessa fino alla fine come quella che si sta sponsorizzando da settimane e me la trovo pure quando alzo la tazza del cesso - aliscuananas : @polemica__ Ho visto questo tweet adesso, quindi ti rispondo anche se é vecchio di due settimane. Deddy é arrivato… - qlorja : che bello solo due settimane alla fine della scuolaaa -