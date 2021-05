F1 | Sebastian Vettel | “Questo week-end è stato ottimo La lotta con Pierre è stata incredibile”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 maggio 2021)esprime la propria gioia al termine del Gran Premio di Monaco, quinto atto del Mondiale F1 2021. Il tedesco firma la prima Top5 del 2021 in Aston Martin al termine di una competizione in cui èimpeccabile. Il quattro volte campione del mondo ha dichiarato ai microfoni della massima formula nel post gara: “-end è. La gara èdura, abbiamo portato a casa un buon risultato in una pista unica, Siamo riusciti ad avere unpasso durante il primo stint”. L’ex portacolori della Ferrari ha dato spettacolo poco dopo la sua prima ed unica sosta con unaall’uscita della pit lane con il franceseGasly. Aston Martin ha ritardato la sosta ed è ...