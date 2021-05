F1, GP Monaco 2021: Sainz e Norris si spingono e scherzano durante l’intervista (VIDEO) (Di domenica 23 maggio 2021) Divertente siparietto al termine del Gran Premio di Monaco 2021 di Formula 1. I due vecchi amici Lando Norris e Carlos Sainz, assieme per due anni in McLaren, si ritrovano entrambi sul podio e nel corso dell’intervista al termine della gara cominciano a scherzare a vicenda, spingendosi e ridendo, felici evidentemente di tornare assieme a gioire. I due, infatti, sono molti amici fuori dalla pista. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Divertente siparietto al termine del Gran Premio didi Formula 1. I due vecchi amici Landoe Carlos, assieme per due anni in McLaren, si ritrovano entrambi sul podio e nel corso delal termine della gara cominciano a scherzare a vicenda, spingendosi e ridendo, felici evidentemente di tornare assieme a gioire. I due, infatti, sono molti amici fuori dalla pista. SportFace.

Advertising

SkySportF1 : ?? LECLERC IN POOOOLE POSITION? ?? Poi va a muro e il #Q3 finisce prima I risultati ? - SkySportF1 : ? Leclerc resta in pole al GP di Monaco: il cambio Ferrari è salvo! #MonacoGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? DOMINIO VERSTAPPEN A MONACO? ?? 3 “prime volte” sul podio di Monte Carlo I risultati ? - gdstwits : F1 Gran Premio di Monaco. Vittoria di Verstappen.Secondo Sainz. Delusione Leclerc - P300it : F1 - GP Monaco 2021, gara: Verstappen domina a Montecarlo su Sainz e Norris. Leclerc non partito di Alessandro Secc… -