F1, cosa è successo a Charles Leclerc? Problemi al cambio. E l’annuncio della Ferrari al mattino… (Di domenica 23 maggio 2021) Ore 14.20. Il momento nel quale si apre la pit-lane del circuito di Montecarlo. Le monoposto possono dunque andare a schierarsi nella griglia di partenza del Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Le vetture escono e vanno a posizionarsi sulla loro piazzola di partenza. Tutte, tranne una. Charles Leclerc, infatti, rientra ai box dopo aver avvertito un problema al cambio-semiasse. Un momento nel quale il cuore del monegasco si è fermato, proprio come quello dei tifosi della Ferrari. Le immagini sono state chiare, sin da subito: il poleman di ieri ha sentito che qualcosa non andava mentre provava a cambiare sotto il tunnel della pista di Montecarlo. Le mani sono subito finite sul casco. Charles ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Ore 14.20. Il momento nel quale si apre la pit-lane del circuito di Montecarlo. Le monoposto possono dunque andare a schierarsi nella griglia di partenza del Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Le vetture escono e vanno a posizionarsi sulla loro piazzola di partenza. Tutte, tranne una., infatti, rientra ai box dopo aver avvertito un problema al-semiasse. Un momento nel quale il cuore del monegasco si è fermato, proprio come quello dei tifosi. Le immagini sono state chiare, sin da subito: il poleman di ieri ha sentito che qualnon andava mentre provava a cambiare sotto il tunnelpista di Montecarlo. Le mani sono subito finite sul casco....

Advertising

NicolaPorro : Altro che la censura a #Fedez. Con l'inquisizione #Lgbt siamo già all'autocensura. Ecco cosa è successo alla comica… - fanpage : 'Come è successo a Sanremo, ancora una volta questa è stata una vittoria del popolo, che è riuscito a superare anch… - borghi_claudio : @liberomondo2016 Queste cose succedono in commissione dove le leggi si costruiscono. Voi non le vedete ma i resocon… - arabedumb : @giuliasgolden amo cosa è successo? - paoloriccardi : Imprecazioni a parte, bisogna capire realmente cosa sia successo a livello tecnico da non riuscire più che a ripara… -