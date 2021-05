Compagna di Lando Buzzanca: “È caduto riportando un trauma cranico, non mi permettono di parlargli” (Di domenica 23 maggio 2021) Francesca Della Valle, Compagna di Lando Buzzanca, non si dà pace. Da più di un mese, la giornalista, autrice e conduttrice, non avrebbe notizie dell’attore a cui è legata sentimentalmente da cinque anni. Ha deciso di non presenziare ai salotti televisivi che si occuperanno della vicenda, ma ha affidato il suo sfogo a Fanpage.it. Secondo quanto racconta, ad aprile Lando Buzzanca avrebbe avuto un incidente domestico, che gli avrebbe causato un trauma cranico. Da allora, non avrebbe più notizie circa le sue condizioni di salute. L’incidente domestico e le condizioni di salute di Buzzanca Francesca Della Valle nutre grande preoccupazione per l’uomo che sognava di sposare e con cui ha condiviso non solo i sentimenti ma anche la passione per l’arte della ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Francesca Della Valle,di, non si dà pace. Da più di un mese, la giornalista, autrice e conduttrice, non avrebbe notizie dell’attore a cui è legata sentimentalmente da cinque anni. Ha deciso di non presenziare ai salotti televisivi che si occuperanno della vicenda, ma ha affidato il suo sfogo a Fanpage.it. Secondo quanto racconta, ad aprileavrebbe avuto un incidente domestico, che gli avrebbe causato un. Da allora, non avrebbe più notizie circa le sue condizioni di salute. L’incidente domestico e le condizioni di salute diFrancesca Della Valle nutre grande preoccupazione per l’uomo che sognava di sposare e con cui ha condiviso non solo i sentimenti ma anche la passione per l’arte della ...

