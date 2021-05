Canottaggio | Coppa del Mondo Lucerna 2021 | l’Italia ottiene tre podi in Svizzera

(Di domenica 23 maggio 2021) La terza ed ultima giornata della seconda tappa delladeldisi è chiusa con le finali delle specialità olimpiche: avedeva impegnati sei equipaggi in altrettante gare ed ha centrato tre, frutto di due secondi ed un terzo posto, mentre si registrano anche due quarti ed un quinto posto. Nel due senza senior maschile Matteo Lodo e Giuseppe Vicino si classificano al secondo posto con il tempo di 6:38.26, superati soltanto dalla Serbia, che arriva al successo in 6:36.84. Gli azzurri battono negli ultimi metri la Romania, che si deve accontentare del terzo posto in 6:38.45. Nel quattro di coppia maschile Simone Venier, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili strappano la seconda posizione con il crono di 5:51.05, battuti soltanto dai ...

Per Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea) è la prima medaglia in Coppa del Mondo e il primo grande risultato di quest'anno dopo il quinto posto all'Europeo con la stessa formazione. Sabaudia, il consigliere comunale di opposizione Massimo Celebrin chiede all'amministrazione sui fondi a società private per il canottaggio. LUCERNA. Ottimo esordio dell'oristanese Stefano Oppo ieri nella prima tappa della Coppa del Mondo di canottaggio, in corso a Lucerna, in Svizzera, sul "lago degli dei". L'atleta, in coppia con Pietro.