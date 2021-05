ATP Parma 2021 qualificazioni: Raul Brancaccio accede al main draw. Mikael Ymer elimina Matteo Viola (Di domenica 23 maggio 2021) Si sono appena conclusi i match di qualificazione dell’ATP di Parma. Due gli azzurri giunti all’ultimo atto e che si sono giocati la possibilità di accesso al main draw del torneo, con esiti opposti. Molto bene Raul Brancaccio che ha vinto la sfida contro il 36enne russo Teimuraz Gabashvili col punteggio di 6-3 6-3. Il 24enne di Torre del Greco ha giocato un match estremamente solido sfruttando come meglio non si potrebbe il break conquistato nel quarto game del primo set e quello ottenuto nel terzo gioco del secondo parziale. Un buonissimo risultato per il campano che, ricordiamo, attualmente occupa la posizione numero 355. Niente da fare, invece, per Matteo Viola. L’azzurro è stato eliminato dallo svedese Mikael ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021) Si sono appena conclusi i match di qualificazione dell’ATP di. Due gli azzurri giunti all’ultimo atto e che si sono giocati la possibilità di accesso aldel torneo, con esiti opposti. Molto beneche ha vinto la sfida contro il 36enne russo Teimuraz Gabashvili col punteggio di 6-3 6-3. Il 24enne di Torre del Greco ha giocato un match estremamente solido sfruttando come meglio non si potrebbe il break conquistato nel quarto game del primo set e quello ottenuto nel terzo gioco del secondo parziale. Un buonissimo risultato per il campano che, ricordiamo, attualmente occupa la posizione numero 355. Niente da fare, invece, per. L’azzurro è statoto dallo svedese...

