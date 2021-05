ATP Parma 2021, il tabellone di Lorenzo Sonego: esordio complicato contro Korda. Ai quarti derby con Musetti (Di domenica 23 maggio 2021) Lorenzo Sonego arriva all’ATP 250 di Parma con i galloni di grande favorito. Il torinese sarà, infatti, il numero 1 del seeding. Il meraviglioso semifinalista agli Internazionali d’Italia potrà godere del bye al primo turno che gli consentirà di esordire direttamente dagli ottavi di finale. Il primo match del suo torneo non sarà sicuramente agevole. Il piemontese, infatti, si troverà di fronte uno tra lo statunitense Sebastian Korda e l’azzurro Andrea Seppi che ha ricevuto una wild card per la manifestazione. In qualsiasi caso Sonego partirebbe favorito. Laddove arrivasse l’auspicabile successo con ogni probabilità si potrebbe assistere a un affascinante derby contro Lorenzo Musetti che infiammerebbe i quarti di finale ... Leggi su oasport (Di domenica 23 maggio 2021)arriva all’ATP 250 dicon i galloni di grande favorito. Il torinese sarà, infatti, il numero 1 del seeding. Il meraviglioso semifinalista agli Internazionali d’Italia potrà godere del bye al primo turno che gli consentirà di esordire direttamente dagli ottavi di finale. Il primo match del suo torneo non sarà sicuramente agevole. Il piemontese, infatti, si troverà di fronte uno tra lo statunitense Sebastiane l’azzurro Andrea Seppi che ha ricevuto una wild card per la manifestazione. In qualsiasi casopartirebbe favorito. Laddove arrivasse l’auspicabile successo con ogni probabilità si potrebbe assistere a un affascinanteche infiammerebbe idi finale ...

