Uomini e Donne spoiler lunedì: in onda la scelta di Giacomo, Ida chiude con Gabriele (Di sabato 22 maggio 2021) lunedì 24 maggio 2021 andrà in onda una puntata molto importante di Uomini e Donne in quanto verrà trasmessa la scelta di Giacomo. Il programma è, ormai, ai titoli di coda. Quelle della prossima settimana sono le ultime messe in onda di questa difficile stagione. Oltre che parlare dell'ultimo tronista ancora in gioco, però, si L'articolo proviene da KontroKultura.

