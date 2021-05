Tragedia a Palinuro, bimba di 5 anni muore precipitando in mare (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPalinuro – Tragedia a Palinuro nella tarda mattinata di sabato 22 maggio. Da quanto si apprende una bimba di nazionalità straniera di 5 anni, che stava facendo trekking insieme con la famiglia lungo il sentiero situato nei pressi del porto. è caduta – perdendo l’equilibrio – in mare. Purtroppo non c’e stato nulla da fare. Immediati i soccorsi della Capitaneria di Porto di Palinuro e dei sanitari del Saut 118 di Palinuro, purtroppo vani. Una vacanza da trascorrere in pieno relax si è trasformata in una Tragedia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutonella tarda mattinata di sabato 22 maggio. Da quanto si apprende unadi nazionalità straniera di 5, che stava facendo trekking insieme con la famiglia lungo il sentiero situato nei pressi del porto. è caduta – perdendo l’equilibrio – in. Purtroppo non c’e stato nulla da fare. Immediati i soccorsi della Capitaneria di Porto die dei sanitari del Saut 118 di, purtroppo vani. Una vacanza da trascorrere in pieno relax si è trasformata in una. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

