Studentessa 21enne violentata a Milano da un manager

(Di sabato 22 maggio 2021) La giovane era stata invitata a un incontro di lavoro per uno stage, ma subito dopo aver bevuto un caffè perde i sensi. Si sveglia in stato confusionale e con indosso i vestiti della sera prima, probabilmente al caffè erano stati aggiunti degli ansiolitici molto potenti ed in dosi massicce. Ora, un 50enne milanese amministratore unico di una nota azienda farmaceutica è accusato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate. Le indagini sono partite dalla denuncia della ragazza. Tutto è successo il 26 marzo. L’imprenditore, dopo aver invitato la vittima a una finta riunione di lavoro, le ha somministrato la massiccia dose di benzoadiasepine. Le ha mescolate al caffè ed al succo di arancia, e ha così intossicato la. L’uomo l’ha poi trattenuta nell’appartamento, ha abusato di lei e l’ha fotografata. Dopo di che, ...

accusato di aver narcotizzato e abusato di una studentessa di 21 anni che lo aveva contattato per uno stage universitario. Per questo Antonio Di Fazio, classe 1971, amministratore unico della Global Farma, facoltoso imprenditore del settore ... Le indagini sono scattate dalla denuncia di una studentessa universitaria della Bocconi, ma nella casa dell'uomo sono state rinvenute le foto di diverse ragazze, oltre a varie dosi di ansiolitici.