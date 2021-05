Sampdoria-Parma | gol del solito Quagliarella | assist geniale di Candreva VIDEO

(Di sabato 22 maggio 2021) Lapassa in vantaggio contro iled è 1-0. Autore della rete, manco a dirlo, è Fabio(cinquecentesima presenza in A), che riceve un grandedie da posizione centrale calcia spiazzando Sepe. Vantaggio meritato per quanto visto per la squadra doriana contro i ducali che avevano approcciato bene ma si erano spenti pian piano. In alto ildel gol. SportFace.

Fabio Quagliarella, capitano della, ha tagliato questa sera contro ilil traguardo delle 500 presenze in Serie A Ennesimo record per Fabio Quagliarella: il capitano della, infatti, questa sera ha tagliato il ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1 - 0 MOVIOLA ...Tre le partite in programma: Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina, Sampdoria-Parma. Ecco le formazioni ufficiali. (Per ascoltare Europtrip cliccate sul link di Spotify oppure su quello di Spreaker che t ...Prosegue la Serie A con l'ultima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, fornendo anche la classifica.