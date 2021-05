(Di sabato 22 maggio 2021) Andreavede il suo futuro ancora. Al di là del risultato di domani, decisivo per la Champions League. A chiarire la sua volontà è stato lo stesso tecnico bianconero: “Mi piace fare questo lavoro perché mi piace questa adrenalina e questa pressione che porta. Per fare questo lavoro hai bisogno di sentire il sangue che ti scorre nelle vene per far succedere qualcosa di importante. Ho voglia di continuare a lavorare con questa squadra e questa società, ma credo che lo farebbe chiunque. Sono sempre entrato in campo a testa alta, è sempre stato nelle mie caratteristiche. Sono sicuro di aver sempre dato il massimo e fatto il mio lavoro al 100%. Non avrei motivo di tenerla bassa“, le sue parole oggi in conferenza stampa.è convinto che ladeciderà il suo futuro a prescindere ...

Advertising

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Ero vincente da giocatore, lo voglio essere da allenatore; quindi penso a quest'annata come un'… - MattiaGiovi : RT @juventusfc: ?? @Pirlo_Official: «Ero vincente da giocatore, lo voglio essere da allenatore; quindi penso a quest'annata come un'occasion… - Enzovit : Pirlo: 'Voglio restare alla Juventus, il mio futuro...' - robertoparrilla : @giomalago @juventusfc @Pirlo_official @Atalanta_BC @Coninews Che porcheria se ne è accorto il venerdì…. Sappiamo b… - 100x100Napoli : Juventus, Pirlo: “Crediamo tantissimo alla Champions. Voglio lavorare ancora con questa società” -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Voglio

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Juventus,: 'continuare. ...Ero vincente da giocatore, loessere da allenatore: penso a quest'annata come un'occasione ... Così l'allenatore della Juventus Andreanell'ultima conferenza stampa della stagione alla ...La conferenza stampa di Andrea Pirlo alla vigilia di Bologna-Juventus La Juventus si gioca tutto in novanta minuti, dopo la conquista della Coppa Italia mercoledì scorso in finale contro l'Atalanta. I ...Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima gara di campionato, contro il Bologna. Una sfida decisiva per i bianconeri, che sono ancora in lotta per ...