"Per i medici non mi sarei più svegliato". Aka7even in coma, il dramma che non aveva mai confessato: Toffanin sconvolta (Di sabato 22 maggio 2021) "Quando ero piccolo sono stato in coma sette giorni per un'encefalite": Aka7even si racconta in un'intervista a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Il cantante, arrivato fino alla fase finale di Amici, ha rivelato di aver vissuto un periodo molto difficile: "Per i medici non mi sarei mai più svegliato". Un racconto choc che ha commosso anche la conduttrice. A salvarlo, come lui stesso ha sottolineato, è stata proprio la musica: "Mio fratello mi metteva le cuffie e mi faceva ascoltare la musica, la sua voce mentre cantava. Mi scendevano le lacrime, i medici non sapevano spiegarselo". Aka7even ha spiegato che sua mamma ha sempre saputo che lui ce l'avrebbe fatta: "Lo sentiva, continuava a crederci, nonostante ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) "Quando ero piccolo sono stato insette giorni per un'encefalite":si racconta in un'intervista a cuore aperto nel salotto di Silviaa Verissimo su Canale 5. Il cantante, arrivato fino alla fase finale di Amici, ha rivelato di aver vissuto un periodo molto difficile: "Per inon mimai più". Un racconto choc che ha commosso anche la conduttrice. A salvarlo, come lui stesso ha sottolineato, è stata proprio la musica: "Mio fratello mi metteva le cuffie e mi faceva ascoltare la musica, la sua voce mentre cantava. Mi scendevano le lacrime, inon sapevano spiegarselo".ha spiegato che sua mamma ha sempre saputo che lui ce l'avrebbe fatta: "Lo sentiva, continuava a crederci, nonostante ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A giugno prime consegne di vaccini anti-covid via drone negli Usa: 'voli' sperimentali per raggiungere gli angoli p… - Agenzia_Ansa : Il commissario Figliuolo alle Regioni: 'Aumentare il contributo dei medici per i vaccini'. Fedriga: 'Giusto ampliar… - La7tv : #piazzapulita Pier Luigi Bersani: “La notizia più bella del decreto sostegni di oggi è che il ministro Speranza ha… - CorriereCitta : La storia di mamma Valentina e della piccola Elettra: «Prima i medici davano mia figlia per spacciata, adesso per i… - MariaLu91149151 : RT @roberta_fasani: @CinziaFufy74 Per lavoro vedo più di 300 medici tutti vaccinati , un centinaio di infermiere , ho un centinaio di coll… -