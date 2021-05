Crotone - Fiorentina 0 - 0

(Di sabato 22 maggio 2021) Finisce a reti inviolate l'ultima gara in Serie A per ilche contro laottiene un punto che gli permette di non chiudere all'ultimo posto in classifica restando davanti al Parma. I ...

Commenta per primo Gianni Vrenna, presidente del, ha parlato così a Sky Sport dopo la partita contro la: 'La cosa che brucia più di tutte è avere due attaccanti da 30 gol ed essere retrocessi. Proveremo a fare cassa con loro, ora ...Commenta per primo0 - 0: Crespi 6.5: Esordio in Serie A per il portierino classe 2001, non ha molto da fare ma gestisce molto bene l'ordinaria amministrazione e mostra sicurezza Djidji 6.5: ..."Proveremo a ripartire facendo cassa con Simy e Messias". Le parole di Gianni Vrenna al termine di Crotone-Fiorentina ...Il Parma saluta nella più amara maniera possibile la Serie A, raccogliendo a Marassi la sconfitta numero 24 della sua stagione. La Sampdoria vince infatti per 3-0, confermandosi nona forza del campion ...